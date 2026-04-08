Дворец танца Эйфмана обещают простроить в 2027 году. Вопрос с поставками оборудования для него решают

Сейчас «Консалт Революшн» должна в рамках уже полученного аванса представить спецификации, сроки и логистику оборудования Decima. РСУ привлекло нового поставщика — «Респект Констракшн», который закупает другую часть техники.

Средств аванса, по словам прежнего подрядчика, хватает лишь на часть уже произведенного оборудования, а разделить поставку невозможно. Стороны также не договорились, когда должна проходить оплата — до начала производства или после установки. Дополнительно остается открытым вопрос, где тестировать сложную технику — в России или в Италии.

В Управделами президента завершить строительство дворца с учетом поставки и наладки оборудования планируют во втором полугодии 2027 года, пишет «Деловой Петербург». В ведомстве отмечают, что каркас здания и все ограждающие конструкции уже полностью готовы. Сейчас во дворце ведут внутреннюю отделку, делают крышу, фасады и витражи. Одновременно устанавливают подъемные механизмы, конструкции большой и малой сцен, а также обустраивают зрительный зал.

Первоначально Дворец танца планировали построить к концу 2019 года, однако сроки сдвинули: сначала до 2021-го, затем до 2024-го и позднее до 2028-го. Новая дата открытия — к юбилею театра в сентябре 2027 года. Ее обсуждали Эйфман и Владимир Путин в этом марте. Президент пообещал сделать «все, чтобы к 50-летию театр уже мог заработать».