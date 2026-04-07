Где взять апрельский номер журнала Собака.ru

«Зениту» сто лет — у Собака.ru две обложки! По случаю юбилея любимого футбольного клуба всего Петербурга редакция выпустила два суперколлекционных бэнгера: «Семак и его команда» и «Да, это Кержаковы».

«Зенит» — это навсегда! Провели масштабное исследование любимой футбольной команды и выяснили, что такое современный «Зенит». Узнали, как защитник и капитан команды Дуглас Сантос попал в сборную Бразилии прямиком с «Газпром Арены», за что колумбиец Вильмар Барриос полюбил русскую баньку-парилку и как звучит духовный манифест самого титулованного тренера в истории клуба Сергея Семака. А еще наметили главные спойлеры (с таймкодами!) к полнометражному доку о клубе на Premier и RUTUBE (ждем в формате сериала уже в апреле!) и поговорили о любви с историком Львом Лурье (спойлер: любит «Зенит» больше побед — еще как минимум сто лет).