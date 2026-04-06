Визовый центр Испании в Петербурге ужесточил правила подачи документов

Петербургское отделение BLS International уведомило заявителей, что теперь они могут обратиться за разрешением на въезд в страну не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемой поездки.

Изменения связаны с высокой нагрузкой на консульства и необходимостью сделать обработку заявлений более эффективной, сообщает издание «Турпром». В Москве при этом правила остались прежними: заявление можно подать за 15 дней до путешествия.

В настоящее время оформление визы обычно занимает около трех—четырех недель. Однако по закону консульство может продлить рассмотрение заявления до 45 рабочих дней, если потребуется дополнительная проверка или предоставление недостающих документов.

