Сколько в Петербурге еще будут продолжаться «неблагоприятные метеоусловия»? Надолго ли похолодание? Ждать ли апрельского снега?

Одной из главных тем конца марта в Петербурге стала аномальная вонь, о которой писал ряд СМИ и на которую жаловались многие жители. Сообщалось, что появлению запаха гари способствовало нехарактерное для города безветрие. Сколько оно еще продлится? Надолго ли упала температура? И будет ли уже традиционный апрельский снегопад? Со всеми этими вопросами редакция Собака.ru обратилась к главному синоптику города Александру Колесову.
В последние дни город обсуждает «неблагоприятные метеоусловия», в том числе безветрие, которое, по официальным данным, способствует появлению запаха гари. Сколько это еще продлится?
Неблагоприятные условия и сейчас есть — у нас выставлены соответствующие предупреждения. Ветра в городе практически нету, что создает все предпосылки для накопления [неприятных запахов].
Сегодня, правда, дождик чуть-чуть почистил воздух в нижнем слое атмосферы. Однако в ближайшие дни ветер все еще будет слабым, западных направлений. В выходные штиль сохранится, хотя погода уже будет облачная, так что предупреждения по-прежнему актуальны.
Когда все это кончится?
В ближайшее время погоду будут определять циклоны — практически каждый день пойдут осадки, так что никаких [условий для] накоплений [неприятных запахов] не будет.
С приходом циклона на следующей неделе ветер будет сильным. Если заглянуть в прогноз, то уже к 6-му числу, когда к нам подойдет атмосферный фронт, все будет хорошо продуваться.
В своем канале вы недавно писали, что март стал самым жарким за всю историю наблюдений, более того, за всю историю Петербурга…
Да, именно так. Такого в городе еще не наблюдалось. Весь март этого года стояла равномерная, постоянная теплая погода с температурами выше +10 градусов.
Мы видели постоянные рекорды ночных, дневных и среднесуточных температур. Для ночи и дня максимальные значения обновлялись в этом месяце по шесть раз, среднесуточные — десять!
Понятно, что такие значения складываются в общий рекорд по итогам целого месяца. В результате мы почти на градус перекрыли [средний] показатель [марта] 2007 года, который казался долгое время абсолютнейшей аномалией.
В целом мы видим тенденцию: с каждым десятилетием март становится все теплее. Больше положительных значений температуры, меньше отрицательных. Хотя тенденция это неравномерная — да, последние два марта были очень теплыми, а до этого три года подряд фиксировались отрицательные температуры.
Причем интересно, что в этом году не было вторжения какой-то теплой тропической воздушной массы — просто шел прогрев от солнца в условиях слабой облачности. А в итоге мы получили такие значения, которые я даже не знаю, как назвать — «аномалия», «выброс»? В общем, экстремальный месяц был.
Однако к началу апреля погода взяла перерыв — сколько будет длиться это похолодание?
Всю первую декаду. Думаю, что только числу к 11-му или 12-му мы вернемся к более теплой погоде. К середине месяца вернутся 10-градусные значения температуры воздуха. До этого момента будет прохладно.
Более того, на следующей неделе мы увидим отрицательные температуры: мы ждем их уже 7-го числа. Скорее всего, они сохранятся 8-го, 9-го и даже 10-го числа.
То есть мы вполне можем увидеть апрельский снег, который в последние лет десять стал привычным?
Не просто можем, обязательно увидим. Мы ждем его 6-го числа. Впрочем, снег снегу рознь. Пока в прогнозе летящий мокрый снег вперемешку с дождем. Такого, чтобы нас накрыло белой пеленой, после которой остался бы снежный покров, пока не просматривается.
Впрочем, в условиях перестройки атмосферы, которую мы сейчас наблюдаем, возможно все. Поэтому не исключаю, что появится циклон, который может нас засыпать снегом. Однако пока, повторюсь, этого не видно.
А дальше?
А дальше, как я уже и сказал, снова потеплеет. По итогам месяца мы ждем температуры близкие к норме. Собственно, это станет возможно как раз за счет более высоких показателей во второй половине апреля.
Там уже погода будет улучшаться в силу естественных причин — солнце стоит выше, прогревает воздух сильнее. Ближе к концу месяца уже в прогнозе есть дни с температурами +12…+17 градусов. Однако каких-то аномалий, в отличие от марта, мы все же не видим.
Что до возвращения штилей и безветренной погоды, то тут ничего обещать не могу. Если к нам снова придет антициклон, встанет над городом, то опять может сложиться безветренная погода. Все зависит от атмосферных процессов, которые за неделю и уж тем более десять дней предсказать довольно сложно. Но вероятность такого развития событий, повторюсь, есть.
