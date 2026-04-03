Сколько в Петербурге еще будут продолжаться «неблагоприятные метеоусловия»? Надолго ли похолодание? Ждать ли апрельского снега?

В своем канале вы недавно писали, что март стал самым жарким за всю историю наблюдений, более того, за всю историю Петербурга…

Да, именно так. Такого в городе еще не наблюдалось. Весь март этого года стояла равномерная, постоянная теплая погода с температурами выше +10 градусов.

Мы видели постоянные рекорды ночных, дневных и среднесуточных температур. Для ночи и дня максимальные значения обновлялись в этом месяце по шесть раз, среднесуточные — десять!

Понятно, что такие значения складываются в общий рекорд по итогам целого месяца. В результате мы почти на градус перекрыли [средний] показатель [марта] 2007 года, который казался долгое время абсолютнейшей аномалией.

В целом мы видим тенденцию: с каждым десятилетием март становится все теплее. Больше положительных значений температуры, меньше отрицательных. Хотя тенденция это неравномерная — да, последние два марта были очень теплыми, а до этого три года подряд фиксировались отрицательные температуры.

Причем интересно, что в этом году не было вторжения какой-то теплой тропической воздушной массы — просто шел прогрев от солнца в условиях слабой облачности. А в итоге мы получили такие значения, которые я даже не знаю, как назвать — «аномалия», «выброс»? В общем, экстремальный месяц был.