О гражданских беспилотниках над Петербургом предупредили в Смольном

БПЛА летают сегодня с 11:00 в районе Митрофаньевского шоссе (на пересечении Кировского, Московского и Адмиралтейского районов) и проводят «плановое экологическое обследование», предупредили в Комитете по природопользованию.

«Никаких причин для тревоги», — пишет ведомство.

Дроны летают над городом, чтобы «выявить нарушения природоохранного законодательства». При «закрытом небе» это возможно, так как ограничения на использование БПЛА в городе не распространяются на органы исполнительной власти, объясняют в комитете.

Запуск этих беспилотников совпал с новостями о темной дымке над Петербургом. В Комитете по природопользованию явление объяснили отсутствием ветра, из-за которого выхлопные газы и выбросы с предприятий не рассеиваются. В ведомстве Собака.ru также рассказали, что не обнаружили превышений вредных веществ в атмосфере, кроме разовых превышений по взвешенным микро- и мелкодисперсным частицам.

Собака.ru собрала данные международных систем мониторинга и обратилась к экспертам за разъяснениями, чтобы разобраться, что же происходит с петербургским воздухом в последние дни.