Губернатор назвал дату «Алых парусов»

Праздник выпускников традиционно отметят в Петербурге в конце первого месяца лета, сообщает губернатор Александр Беглов.

«Одно из самых красивых и ожидаемых мероприятий в Петербурге пройдёт в этом году 27 июня», — написал глава города в своих соцсетях.

Он также дал старт подготовке к этому празднику. При этом из-за нее уже в феврале этого года начали ограничивать движение на дорогах: о сужения проезжей части на Октябрьской набережной в середине прошлого месяца сообщал Комитет по транспорту.

В 2025 году «Алые паруса» в Петербурге отметили в ночь с 28 на 29 июня. Хедлайнерами концерта на Дворцовой площади стали Надежда Кадышева, «Иванушки International», The Hatters, «5УТРА», Akmal' и другие. Перед мероприятием Смольный предупредил горожан о перекрытиях центральных улиц, а также о «кратковременном снижении скорости в сотовых сетях». Тогда на праздник потратили около 35 млн рублей из городского бюджета, писали «Ведомости» со ссылкой на вице-губернатор Бориса Пиотровского.

