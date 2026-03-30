Forbes: Тысячи магазинов закрылись в Петербурге за год

Цифру закрывшихся магазинов называет основатель консалтинговой компании INFOLine Иван Федяков — по его данным за год в городе закрылось 1800 торговых точек, пишет Forbes. Эксперты поясняют изданию, что в последнее время офлайн-бизнесу становится все сложнее: давление усиливают конкуренция с маркетплейсами, рост издержек и увеличение налоговой нагрузки.

Раньше магазины с оборотом до 60 млн рублей в месяц могли применять упрощенную систему налогообложения, однако теперь этот порог сократили до 20 млн рублей. Обороты предприятий при этом обычно выше этой суммы, поэтому они закрываются, объясняет Forbes Федяков. Кроме того, в России наблюдается падение потребления, отмечает партнер One Story Ольга Сумишевская.

В марте стало известно о крупных претензиях ФНС к магазинам Zenden и Ralf Ringer, из-за которых компании оказались на грани закрытия. О банкротстве также сообщила сеть Modis. Сеть O'STIN также закрывает свои торговые точки: за год в Петербурге прекратили работу четыре магазина, а по всей стране компания закрыла 62 точки и сократила 15% сотрудников.