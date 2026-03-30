Почти 6000 петербуржцев покусали собаки в прошлом году

Такие данные получил депутат Заксобрания Андрей Рябоконь в Роспотребнадзоре, ими он поделился в своем телеграм-канале. В 2025 году из-за нападения собак в городе завели 69 дел и привлекли к ответственности только 13 их владельцев, пишет парламентарий.

По словам Рябоконя, всего от укусов собак в прошлом году пострадал 5921 горожанин, 1286 из них — дети. Как отмечает депутат, этот показатель растет из года в год: если в 2023-м нападение животных пережило 5245 человек (включая 1177 детей), то в 2024-м с этим столкнулись 5462 человека (из них детей было 1187).

В начале марта городские власти отчитались о количестве штрафов за нарушения правил выгула животных — за первые месяцы 2026 года их выписали почти 100. А на прошлой неделе стало известно, что в Петербурге готовят изменения в положении об администрациях районов. Им хотят дать право самостоятельно определять территории, где будет разрешен выгул питомцев.

Сейчас за выгул собаки без поводка или намордника ее владельцу грозит штраф 1,5–3 тысячи рублей, за выгул в запрещенных местах — 2–5 тысяч, а при повторном нарушении в течение года — до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц и ИП штрафы достигают 10–15 тысяч рублей и зависят от тяжести проступка.