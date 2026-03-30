Правила платной парковки в Петербурге изменили. Теперь горожане могут продлить истекшую парковочную сессию и исправить опечатку в госномере

Постановление об изменениях правил парковки вступило в силу, сообщили в Смольном.

До этого исправлять ошибки в данных, введенных при оплаты, а также доплачивать за продление времени парковки было нельзя — горожане получали штрафы.

Сейчас появилась возможность продлить сессию в приложении и в личном кабинете «Парковки Петербурга», а также через СМС. Правило касается только тех парковочных сессий, которые не прерывались водителем и завершились по истечении времени. На этих же ресурсах можно исправить опечатку в госномере и изменить зону парковки. При этом корректировать данные можно только один раз в день оплаты парковки и только в одной категории — одновременно исправить госномер и доплатить за парковку не получится.

В городском правительстве также отмечают, что нововведения не подразумевают оплаты стоянки постфактум. Автомобилисты по-прежнему обязаны оплатить ее в течение 15 минут после того, как припарковали транспорт. Чтобы начать сессию, водителю необходимо ввести в систему госномер машины, номер парковочной зоны и время, на которое займет парковка.

Нововведения, касающиеся правилах платной парковки, анонсировали в середине марта в Комитете по транспорту.

