Фонтаны «Петергофа» заработают 25 апреля. В новом сезоне станет больше дней бесплатного посещения!

Гендиректор Роман Ковриков музея-заповедника назвал также дату весеннего праздника фонтанов — 16 мая, сообщает ТАСС. С 25 апреля все фонтаны Нижнего парка и Верхнего сада будут работать ежедневно до октября.

По словам Коврикова, в новом сезоне расширят число льготных категорий посетителей парка, а также введут дополнительные дни бесплатного посещения некоторых музеев для всех гостей музея-заповедника. На льготную стоимость билетов теперь могут рассчитывать не только граждане России и Беларуси, но и Армении, Казахстана, Кыргызстана. С этого года бесплатно посещать заповедник могут могут члены Международного совета музеев (ИКОМ).

В этом году «Петергоф» не закрывался на просушку. Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум ежедневно открыты бесплатно для посетителей. Зимой в Нижнем парке подстригли более 3,5 тысяч кустарников и деревьев, сейчас там расчищают дорожки, формируют шпалеры и придают растениям геометрические формы.

Петр I основал Петергоф в 1710 году. Система его фонтанов считается одной из крупнейших в мире, к нашему времени она сохранила около 70% исторического оборудования. В прошлом году музей-заповедник посетили более пяти миллионов человек.