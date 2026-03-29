Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • News
Город

Поделиться:

Без осадков и теплее нормы: о погоде в воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 марта, погоду в Петербурге продолжит формировать вытянувшийся в широтном направлении барический гребень. В такой ситуации, при переменной облачности, в регионе обойдется без дождей, а температурные показатели на 7-8 градусов превысят климатическую норму.
 

Buzov Evgeny / Shutterstock.com

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +11…+16, местами до +6. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 марта, ночью переменная облачность, днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью переменный, днем восточных направлений слабый. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, в окрестностях до -1, днем +11...+13, на побережье Финского залива местами до +7. Атмосферное давление будет понижаться.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: