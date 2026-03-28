Солнечно и тепло: вот прогноз погоды от петербургских синоптиков

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 марта, на погоду Петербурга продолжит оказывать влияние барический гребень. Вытянувшись с запада в широтном направлении, он будет препятствовать формированию и натеканию облаков и оградит регион от дождей, что поспособствует более активному прогреву воздушных масс. Температурный фон днем ожидается на 6-7 градусов выше положенных по климату значений.

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +9…+14, местами до +5. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 марта, переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный, днем юго-западный, западный слабый. Температура воздуха ночью -1...+1 градус, днем +11...+13, на побережье Финского залива местами до +8. Атмосферное давление существенно не изменится.

