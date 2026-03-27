В небе над городом замечают дым. Качество воздуха ухудшилось

Сейчас индекс качества воздуха равен 61, такое значение говорит о его плохом состоянии, приводят оценку синоптики из AccuWeather. В соцсетях пишут о дымке, которая повисла в небе над городом.

В воздухе содержится высокая концентрация ультрадисперсных частиц и диоксида азота, говорится на сайте AccuWeather. Первые могут попадать в легкие и кровеносную систему и влиять на работу сердца, второе вещество — повышать риск возникновения респираторных заболеваний и вызывать кашель.

На выходных качество воздуха в Петербурге станет заметно хуже — индекс поднимется до 113 в субботу и немного повысится к понедельнику, говорится в прогнозе. Такие значения считаются вредными: при длительных прогулках даже у здоровых людей могут возникнуть проблемы с дыханием или раздражение горла, отмечают метеорологи. Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода на улицу.

Ухудшение воздуха, согласно сайту AirPlumelabs, в городе фиксируют с 25 марта. Тогда же губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о пожарах после атак БПЛА в портах Усть-Луги и Приморска. О локализации огня власти региона сообщали накануне.