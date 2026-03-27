Мобильный интернет появился у жителей Петербурга и Ленобласти. Власти продолжают говорить об ограничениях

Мониторинг сбоев DownDetector по-прежнему фиксирует много жалоб горожан на мобильный интернет — за последний час их поступило более 200. При этом некоторым петербуржцам стали доступны сайты и сервисы, не включенные в «белый список». О стабильной работе интернета говорят пользователи «Билайн», «Мегафон», «Теле2» и «Йота».

Вместе с этим 27 марта в 10 утра Комитет по информатизации впервые за три дня прокомментировал сбои в сети. Его представители заявили, что в Петербурге действуют «временные ограничения мобильного интернета», а само ведомство «не имеет полномочий на ввод ограничений на работу мобильных операторов».

Мобильная сеть в городе пропала вечером 24 марта, когда губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об атаках дронов. С того дня в регионе несколько раз в день объявляли воздушную опасность, а затем отменяли ее. Только вчера этот режим вводили трижды за сутки. Мобильная сеть при этом даже во время сообщений об отбоях опасности беспилотников работала по «белым спискам». Утром 25 марта некоторые пользователи сообщали и о сбоях в работе домашнего интернета.

Ограничения связи в городе действуют на фоне опасности БПЛА — о них предупреждают власти Петербурга и Ленобласти. О последней атаке губернатор Александр Дрозденко сообщил 26 марта в 18:18. Отбой воздушной опасности он объявил сегодня в 6:32. За это время силы ПВО сбили 36 дронов.