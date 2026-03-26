  • Город
  • Город
Город

Мобильного интернета в Петербурге и Ленобласти нет уже несколько дней

Он не работает даже, когда в регионе действует отбой воздушной опасности.

За последние 24 часа мониторинг DownDetector зафиксировал 16 тысяч жалоб петербуржцев на отсутствие сети, за час — более тысячи. При этом об отбое беспилотной опасности власти Ленобласти объявили еще в 3:53 ночи. Последнее сообщение о воздушной опасности действовало с 00:43, но и до него доступ в интернет в городе был возможен только по «белым спискам».

Мобильная сеть в Петербурге пропала вечером 24 марта, когда губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил воздушную опасность. После этого интернет в городе появлялся ненадолго только утром 25 марта — с 10:00 до 12:30. Во время этой атаки у некоторых жителей Петербурга и Ленобласти также пропадал домашний интернет.

