«Тихие» и «компактные» мусоровозы будут ездить по центру и историческим районам Петербурга

На выставке форума «Экология большого города» представили новые компактные мусоровозы до 10 кубометров на газомоторном топливе и малые электрические модели с зарядными станциями, рассказал глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик.

По словам чиновника, такая техника рассчитана на работу в плотно застроенных и исторических районах города. Использование новых мусоровозов позволит оптимизировать логистику, сделать вывоз отходов эффективнее и экологичнее, отметил чиновник. Он также подчеркнул, что техника будет работать «тихо» и «оперативно».

Отдельно на выставке показали мусоровоз с мобильной перегрузочной платформой: технология позволяет перегружать отходы без промежуточных площадок, уменьшая нагрузку на городскую среду.

«Экология большого города» — это международный форум и выставка в Петербурге, посвященные охране окружающей среды. Мероприятие проводят ежегодно с 2001 года. В этом году оно проходит с 24 по 25 марта.