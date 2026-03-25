Тренд на библиотеки в торговых центрах появился в Петербурге

Эксперты связывают это с оттоком арендаторов и посетителей магазинов.

В петербургских торговых центрах начали открываться библиотеки. В марте небольшие пространства площадью около 70 квадратных метров заработали в моллах «Авеню» на Выборгском шоссе и «Космос» на улице Типанова, а во «Владимирском Пассаже» такую площадку планируют запустить в ближайшее время — сейчас для нее ищут библиотеку-партнера. Об этом пишет издание «Свое дело плюс»

Более крупный формат, как сообщает РБК, появился в этом месяце в ТК «Парк Молл» на проспекте Просвещения: там открыли библиотеку площадью 200 квадратных метров — филиал Централизованной библиотечной системы Выборгского района. Пространство работает как коворкинг и площадка для мероприятий — от мастер-классов до концертов. В «Парк Молле» отмечают, что такое сотрудничество работает и как дополнительная реклама — библиотека привлекает внимание не только к себе, но и к самому ТЦ.

Как отмечают эксперты, торговые центры все чаще приглашают библиотеки, пытаясь вернуть посетителей на фоне падения трафика и конкуренции с маркетплейсами. Такие пространства помогают привлекать более «лояльную» аудиторию: гости приходят на лекции и встречи и дольше остаются в ТЦ, чаще заходя в кафе и магазины. При этом прямой коммерческой выгоды от библиотек почти нет. Такие арендаторы обычно платят символическую аренду, а договоры с ними могут быть временными — на случай появления более прибыльных проектов.

