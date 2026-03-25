  • Город
Город

Музыкальный кластер на Фонтанке, реконструкция МИСПа и фестиваль стрит-арта: начинается Год петербургской культуры

Программа стартует 25 марта и продлится до конца 2026 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил 2026-й Годом петербургской культуры. Кампания стартовала 25 марта, в День работника культуры. До конца года в музеях, театрах, на концертных площадках и в библиотеках города пройдет более 150 мероприятий. Среди них — фестиваль стрит-арта в Центре имени Сергея Курехина и международная выставка в «Манеже» с работами художников из Бразилии.

Год петербургской культуры проходит под эгидой двух знаковых юбилеев: 120-летия Дмитрия Шостаковича и Дмитрия Лихачева. По 95 лет исполнится в этом году Большому театру кукол и «Петербург-концерту». 90-летие отметит Театр-фестиваль «Балтийский дом».

К Году петербургской культуры приурочили создание музыкального кластера в бывших казармах лейб-гвардии Московского полка на Фонтанке. Когда реконструкция казарм подойдет к концу, туда въедут четыре оркестра. Самый молодой государственный театр Петербурга «Драм.Площадка» в 2026-м переедет в новое помещение на Садовой улице.

В ближайшие месяцы за счет городского бюджета пополнят коллекции петербургских музеев: на эти цели выделили 100 миллионов рублей. Также реконструируют новое здание Музея искусства Петербурга XX-XXI веков (МИСП) на канале Грибоедова — об этом ранее сообщали в пресс-службе «Манежа», который повысил статус с выставочного зала до музейно-выставочного комплекса.

Федор Болтин

Председатель Комитета по культуре Петербурга

Год петербургской культуры обещает быть насыщенным: нас ждет более 150 проектов — каждый найдет событие по душе. Кроме того, запланированы четыре специальных проекта: героический, юбилейный, креативный и международный. В рамках международного спецпроекта «Манеж» готовит масштабную городскую экспозицию с художниками из Бразилии. Ярким событием креативного спецпроекта станет стрит-арт-фестиваль в ЦСИ имени Сергея Курехина. А свои проекты для включения в программу петербуржцы могут предложить на портале «Культура Петербурга».

В Эрмитаже запланированы выставки «Екатерина I» и «Подвиг просвещенной благотворительности». Работы Ивана Шишкина и Ивана Айвазовского покажут в Русском музее.

В течение года пройдут международные культурные события и фестивали, включая «Звезды белых ночей», Dance Open, «Опера — всем», «Классика на Дворцовой», «Дягилев P.S.», «Свинг белой ночи» и «Балтийский дом». Также Петербург примет XII Международный форум объединенных культур — он состоится с 24 по 26 сентября.

