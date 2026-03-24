Под Петербургом открыли новый мусорный завод

Новое предприятие сможет перерабатывать 600 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Из этого объема около 360 тысяч тонн будут направлять на производство альтернативного топлива и техногрунта, еще 90 тысяч тонн — возвращать в хозяйственный оборот как вторичные ресурсы. На комплексе создано более 1215 рабочих мест. В администрации Ленобласти подчеркивают, что свыше 95% оборудования — отечественного производства.

По словам Дрозденко, новый комплекс станет частью перехода от складирования отходов к их глубокой переработке: он будет принимать в том числе мусор из Петербурга, что позволит снизить нагрузку на действующие полигоны и сделать систему обращения с отходами более экологичной.

На открытии показали ключевые мощности комплекса: сортировочный цех с четырьмя линиями, участок тоннельного компостирования, где из органики получают техногрунт, а также карты для размещения неперерабатываемых остатков. Власти не исключают, что площадка станет открытой для экскурсий — в том числе для школьников.

Напомним, реформа обращения с отходами стартовала в Петербурге в 2022 году. В течение ближайших десяти лет власти планируют ликвидировать несанкционированные свалки и внедрить систему раздельного сбора мусора.

В год старта мусорной реформы Петербург и Ленобласть планировали построить пять комплексов по переработке отходов мощностью по 600 тысяч тонн в год: «Волхонка», «Новоселки», «Островский», «Дубровка» и «Брандовка». До сегодняшнего дня из этого списка в регионе работало только предприятие «Волхонка». Новый «Островский» станет вторым, а следующим должен быть «Новоселки» в Левашово — его запуск намечен на 2027 год.

В декабре 2025 года планы по строительству полигонов пересмотрели: проект «Брандовка» исключили, а «Дубровку» перенесли на 2029–2031 годы. Также в документах появились новые комплексы — «Юго-Западный-2» и «Юго-Восточный», которые планируют запустить в начале 2030-х.