Официальные места для выгула собак хотят определить в Петербурге

Документ, подготовленный Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга, сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Alexandra Lisova / Shutterstock
Проект предполагает корректировки в положении об администрациях районов: им хотят дать право самостоятельно определять территории, где будет разрешен выгул животных — в рамках полномочий по вопросам санитарного благополучия. Если инициативу примут, выгуливать домашних питомцев можно будет только в специально отведенных и оборудованных местах, утвержденных городскими властями.

С ноября 2025 года в Петербурге действует обновленный закон о выгуле животных: расширен перечень запретных зон, ужесточена ответственность для владельцев крупных пород, введены дополнительные требования к регистрации собак и усилены полномочия инспекторов. Новый закон также устанавливает штрафы 3—5 тысяч рублей за выгул без намордника «потенциально опасных собак» — к ним относят животных выше 40 сантиметров в холке.

Сейчас за выгул собаки без поводка или намордника ее владельцу грозит штраф 1,5–3 тысячи рублей, за выгул в запрещенных местах — 2–5 тысяч, а при повторном нарушении в течение года — до 7 тысяч рублей. Для должностных лиц и ИП штрафы достигают 10–15 тысяч рублей и зависят от тяжести проступка.

