Вестибюль метро «Площадь Восстания» отреставрируют за 192 млн рублей

Конкурс на поиск исполнителя ремонта декора и фасадов вестибюля станции «Площадь Восстания» объявил «Петербургский метрополитен», следует из данных на сайте госзакупок. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 8 апреля. По договору компании необходимо сделать ремонт до 22 ноября 2027 года.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Предприятие готово потратить на капитальный ремонт 192,6 млн рублей. Строители восстановят фасады, в том числе отштукатурят, покрасят, а также отремонтируют облицовку цокольной части. Кроме того, им предстоит укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, отреставрировать поврежденные профилированные детали камня и расчистить архитектурные детали от загрязнений.

Подрядчик должен работать только по будням: с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:20, в пятницу — до 16:20. Работы в выходные можно проводить только с разрешения Комитетом по охране памятников.

Участвовать в конкурсе могут компании, которые не состоят в реестре недобросовестных поставщиков — «черном списке» ненадежных участников закупок, которые ранее взяли на себя обязательства по договорам и не выполнили их или сделали это с нарушениями.

