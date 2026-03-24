Вестибюль метро «Площадь Восстания» отреставрируют за 192 млн рублей

Предприятие готово потратить на капитальный ремонт 192,6 млн рублей. Строители восстановят фасады, в том числе отштукатурят, покрасят, а также отремонтируют облицовку цокольной части. Кроме того, им предстоит укрепить расслоившуюся кирпичную кладку, отреставрировать поврежденные профилированные детали камня и расчистить архитектурные детали от загрязнений.

Подрядчик должен работать только по будням: с понедельника по четверг — с 8:30 до 17:20, в пятницу — до 16:20. Работы в выходные можно проводить только с разрешения Комитетом по охране памятников.

Участвовать в конкурсе могут компании, которые не состоят в реестре недобросовестных поставщиков — «черном списке» ненадежных участников закупок, которые ранее взяли на себя обязательства по договорам и не выполнили их или сделали это с нарушениями.