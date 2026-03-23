Новое отделение Елизаветинской больницы построят почти за 5 млрд рублей

Власти ищут подрядчика, который возьмется за стройку нового отделения экстренной помощи Елизаветинской больницы. Закончить строительство должны к 28 апреля 2028 года.

Деньги будут выделять постепенно: 115,7 млн рублей поступит в 2026 году, 990 млн рублей — в 2027-м, и 3,8 млрд рублей — уже на финальном этапе в 2028 году.

Строителям предстоит подготовить площадку, провести земляные работы, подключить все коммуникации и возвести современное здание с оборудованными медицинскими помещениями.

В новом корпусе разместят приемное отделение с разделением пациентов по степени тяжести, диагностические кабинеты, операционные, реанимацию и палаты для краткого пребывания. Также появятся изолированные боксы для инфекционных больных и специальные помещения для сложных процедур. Отделение экстренной помощи будет включать 30 коек в смотровых, 102 — в блоке палат интенсивной терапии. Всего планируют разместить 58 палат.

Елизаветинская больница — одна из крупнейших в северной части города. Здесь ежегодно лечат более 110 тысяч человек. В больнице работает свыше двух тысяч сотрудников, а всего открыто 45 отделений. Кроме того, на базе учреждения действуют сосудистый центр, центр эндовидеохирургии и другие специализированные подразделения, где помощь оказывают круглосуточно.