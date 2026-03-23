Хакеры следят за россиянами через умные колонки, предупредили в МВД. В «Яндексе» взломов не фиксировали

Мошенники все чаще взламывают умные колонки и голосовых ассистентов для слежки за пользователями, сообщило петербургское отделение МВД по киберпреступности.

Заявление ведомства прокомментировала служба безопасности «Яндекса». В компании не зафиксировали случаев, о которых говорит МВД, пишет «Коммерсант» со ссылкой на ее представителей. Корпорация отметила, что все данные между умной колонкой и облаком передаются с использованием многоуровневого шифрования, а ее программное обеспечение постоянно обновляют.

В МВД рассказали, что самостоятельно распознать взлом сложно, но можно попытаться это сделать, обращая внимание на «тревожные сигналы». К ним ведомство относит случаи, когда колонка самостоятельно активируется, включает музыку, звонит или выполняет действия, которых не запрашивал пользователь. Также индикатором взлома может быть появление в аккаунте голосового ассистента чужие устройства, а в истории его действий — команд, которых пользователь не давал.

При подозрении на взлом правоохранители советуют отключить устройство от сети, удалить из списка подключенных устройств все подозрительное и незнакомое, а также обновить пароль и программное обеспечение.

В ноябре прошлого года глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко посоветовал пользователям умных колонок не обсуждать рядом с ними чувствительные темы. По его словам, устройства постоянно анализируют информацию вокруг, даже если не передают ее. Депутат Госдумы и председатель парламентского комитета по информационной политике Сергей Боярский назвал слова Кузьменко «безответственными и провокационными».