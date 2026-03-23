Здание администрации Невского района признали региональным памятником

Это пример советской неоклассики.

телеграм-канал КГИОП

О признании здания Володарского райсовета на проспекте Обуховской Обороны, 163 региональным памятником сообщает КГИОП. Райсовет построили в 1938–1939 годах по проекту архитекторов Евгения Левинсона, Игоря Фомина и Георгия Гедике. Внутреннюю отделку завершали еще в 1940 году. По задумке архитекторов здание должно было стать северной границей площади у Володарского моста и частью застройки на берегу Невы.

Фасады здания сохранились почти без изменений. Они выполнены в стиле, близком к конструктивизму, но с элементами советской неоклассики — это было характерно для 1930-х годов, когда архитектура переходила от простых форм к более классическим. Главная особенность здания — большие портики с крупными колоннами, которые выделяют фасады.

Самым торжественным помещением был зал собраний на первом этаже. Сейчас здание продолжает выполнять свою историческую функцию — в нем находится администрация Невского района Петербурга.

