В «белые списки» внесли «Здоровье петербуржца» и региональный портал «Госуслуги»

Эти сервисы будут работать во время отключений мобильного интернета.
О городских сервисах, включенных в перечень Минцифры сообщает «Фонтанка» со ссылкой на профильные ведомства. В Комитете по информатизации и связи рассказали изданию, что сейчас в список добавлены все сайты, которые нужны для стабильной работы общественного транспорта. Там отметили, что рассматривают «возможность включения в белый список других городских сервисов»
Сейчас в «белый список» включены:
- сайт администрации Петербурга (gov.spb.ru);
- «Госуслуги Санкт-Петербурга» (gu.spb.ru);
- портал «Здоровье петербуржца» (gorzdrav.spb.ru);
- Городской центр управления парковками (сайт и приложение «Парковки Санкт-Петербурга» — parking.spb.ru);
- СПБ ГКУ «Организатор перевозок».
«Белый список» — это выборка российских сайтов и онлайн-сервисов, доступ к которым сохраняется даже при ограничениях мобильного интернета. В этот перечень входят самые востребованные ресурсы, а также социально значимые платформы — в сферах медицины, образования, общественного транспорта и финансов. Кроме того, туда включены официальные сайты федеральных и региональных органов власти.
Ранее также стало известно о включении в этот перечень приложения «Подорожник». А 12 марта власти сообщили, что в него внесли приложение «Парковки Петербурга». Несмотря на это, 17 марта, когда в городе в очередной раз ограничивали связь, в Городском центре управления парковками сообщали о сбоях в работе этого сервиса.
