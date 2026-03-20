Гости Михайловского замка завтра смогут попасть в (закрытые!) личные покои Павла I

Завтра, 21 марта, гости Михайловского замка смогут попасть в закрытые для обычного доступа залы. Об этом говорится в публикации музея в соцсетях.

Как отмечают представители замка, многие интересуются возможностью увидеть личные покои императора Павла I, однако в обычные дни эти помещения недоступны. Исключение делается лишь в рамках специальных программ.

Именно такой возможностью станет экскурсия «Трагическая гибель императора Павла I», разработанная ведущими научными сотрудниками — экспертами по истории и архитектуре замка. Участники смогут посетить Овальный кабинет, личные покои императора, а также пройти по винтовой лестнице, по которой в ночь переворота поднимались заговорщики.

В музее подчеркивают, что такие экскурсии проводятся только по памятным датам и позволяют не только увидеть закрытые залы, но и глубже понять судьбу императора и атмосферу его последней резиденции.

Кроме того, посетители получат доступ к основной экспозиции замка и временным выставкам, среди которых:

«Эпоха Императора Александра III и её наследие»;

«Алексей Егорович Егоров». Памяти Евгении Николаевны Петровой.

Также гости смогут посетить Церковь Архангела Михаила, расположенную на территории замка. Билеты на экскурсию можно купить на сайте Русского музея.