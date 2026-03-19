21 и 22 марта «Каток у Флагштока» закрывает ледовый сезон дискотекой

Празднуем весну на коньках! В последние дни работы самого большого катка мира обещают хорошую погоду и активный уикенд: на сеансах в 12:30 проведут семейный мастер-класс «Мама, папа, я — спортивная семья», на вечерних сеансах в 20:00 и субботнем в 22:00 устроят ледовую дискотеку. На сеансах 15:00, 17:30 и 20:00 выступит шоу-команда «Катка у Флагштока» с танцевальным прокатами.
Этой зимой впервые вместе с «Катком у Флагштока» работал всесезонный открытый подогреваемый «Бассейн у Флагштока» — единственный в России бассейн олимпийского стандарта, построенный на гидротехническом сооружении в открытой акватории. Многие приезжали на «Флагшток», чтобы в один день и покататься на самой большой в мире ледовой площадке, и искупаться в открытом теплом бассейне под открытым небом с панорамным видом на Финский залив.
Комментарии (0)