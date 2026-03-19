21 и 22 марта «Каток у Флагштока» закрывает ледовый сезон дискотекой

Этой зимой впервые вместе с «Катком у Флагштока» работал всесезонный открытый подогреваемый «Бассейн у Флагштока» — единственный в России бассейн олимпийского стандарта, построенный на гидротехническом сооружении в открытой акватории. Многие приезжали на «Флагшток», чтобы в один день и покататься на самой большой в мире ледовой площадке, и искупаться в открытом теплом бассейне под открытым небом с панорамным видом на Финский залив.