В здании завода на Кирилловской улице не нашли «секретной лаборатории»

Решение принял Комитет по охране памятников (КГИОП). Ранее ведомство уже отказывалось признавать постройку на Новгородской, 14 (Кирилловская, 21) объектом культурного наследия, в том числе на основе архивных проверок.

Заявление, которое рассматривала комиссия, подавали градозащитники. В нем указывалось, что в здании «располагалась уникальная научная лаборатория по эмалированию материалов», продукцию которой использовали на космической станции МИР. В КГИОП заявляют, что комиссия изучила научные материалы и краеведческие справочники и не смогла найти этому доказательств.

В комитете отмечают, что отказы по предыдущим заявлениям, в которых сообщалось об «уникальных росписях и мозаичных полотнах» тоже основывались на данных архивов. В ведомстве также рассказывают, что автор одного из обращений даже рекомендовал чиновникам провести опросы «работников из Одессы, Иерусалима».

Постройку возвели в 1960 году. Во времена Советского Союза здесь работал завод эмалированной посуды из объединения «Металлопосуда», на котором выпускали оцинкованную посуду, а также таблички с названиями улиц, номерами домов, подъездов и квартир.

Как пишет комитет, в последние десятилетия постройка использовалась в качестве бизнес-центра. КГИОП характеризует завод как здание с типовым оформлением фасадов и стандартным планировочным решением — коридоры в нем соединяют одинаковые производственные помещения.

Сносить здание бывшего завода начали в десятых числах февраля. Тогда же Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), так как на этот момент КГИОП еще рассматривал вторую заявку о признании завода объектом культурного наследия. После этого работы были приостановлены.

На этом участке возвести свой жилой комплекс планирует застройщик «Гардиен», входящий в группу Балтийская коммерция. Фасад дома оформят в виде ступенчатой композиции, напоминающей маршевую лестницу, с облицовкой из клинкерной плитки. Основной акцент сделают на пяти эркерах высотой от трех до четырех этажей. Со стороны Новгородской улицы появится отдельный корпус высотой до десяти этажей. Его фасад дополнят три эркера, каждый высотой по пять этажей.