«Петергоф» не закроется на просушку. Его парки будут работать бесплатно!

Музей приглашает в гости — гулять и наслаждаться весной! 

Посетители смогут не платить за вход в Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум, пояснили в музее-заповеднике.

Ранее на «весенние каникулы» ушло большинство парков Петербурга — прежде всего, зеленые территории центральных районов, где гуляет больше всего горожан и туристов. Среди них — Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой, Никольский сад, сад дворца Юсуповых на улице Декабристов, Лопухинский сад и другие.

В этом году просушка начинается на 10 дней раньше, чем в прошлом, потому что за зиму в городе выпало много снега, а в марте случилось резкое потепление. Она необходима, чтобы дорожки и лужайки парков смогли восстановиться после растаявшего снега и не разрушиться от большого количества влаги.

