Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Санаторию «Белые ночи» в Сестрорецке отказали в статусе памятника архитектуры

С момента его строительства еще не прошло 40 лет, заявили в КГИОП.

телеграм-канал «Архитектурные излишества»

Решение об отказе в статусе объекта культурного наследия принял Комитет по охране памятников (КГИОП). По закону памятником архитектуры может быть признан объект, с момента строительства которого прошло не менее 40 лет, санаторий же построен в 1987-1988 годах, объяснили в ведомстве.

О сносе «Белых ночей» в первых числах марта сообщил блог «Архитектурные излишества». Проект здания разработали архитекторы ЛенЗНИИЭП под руководством Марка Серебровского. Санаторий создавался по заказу Четвертого главного управления Минздрава СССР — ведомства, обслуживавшего высшее руководство страны. Интерьеры украшали панно художницы Ирины Лавровой.

Рекреационные комплексы такого уровня и масштаба в 1980-е строили редко, а этот до последнего времени сохранялся в хорошем состоянии, резюмировали «Архитектурные излишества».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: