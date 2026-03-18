Санаторию «Белые ночи» в Сестрорецке отказали в статусе памятника архитектуры

Решение об отказе в статусе объекта культурного наследия принял Комитет по охране памятников (КГИОП). По закону памятником архитектуры может быть признан объект, с момента строительства которого прошло не менее 40 лет, санаторий же построен в 1987-1988 годах, объяснили в ведомстве.

О сносе «Белых ночей» в первых числах марта сообщил блог «Архитектурные излишества». Проект здания разработали архитекторы ЛенЗНИИЭП под руководством Марка Серебровского. Санаторий создавался по заказу Четвертого главного управления Минздрава СССР — ведомства, обслуживавшего высшее руководство страны. Интерьеры украшали панно художницы Ирины Лавровой.

Рекреационные комплексы такого уровня и масштаба в 1980-е строили редко, а этот до последнего времени сохранялся в хорошем состоянии, резюмировали «Архитектурные излишества».