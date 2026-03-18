Смольный запускает сувенирную лавку с символикой Петербурга

Проект администрации «Петербургский сувенир» должен стартовать уже в апреле, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Фонд развития субъектов МСП в Санкт-Петербурге».

Производители смогут выставить свои товары в магазине, подав заявку. Их прием откроется в апреле и продлится не более трех недель. В это же время будут искать площадку для магазина, договариваться с производителями и готовить витрины. Также участникам обещают помощь с выходом на городские ярмарки и выставки — производители смогут присутствовать на них бесплатно.

Сейчас уже есть около 30 желающих, всего рассчитывают набрать не менее 40 участников. В приоритете — сувениры с «символикой и характером города». На запуск проекта в этом году выделили до 10 млн рублей. Ранее власти обсуждали сумму в 33 млн, но ее не утвердили. Деньги пойдут на аренду временного магазина, оборудование, зарплаты сотрудникам и участие в мероприятиях.

Сам магазин в формате временной торговой точки хотят открыть в центре города — там, где больше всего туристов. Запустить его планируют не позднее июня.

Формат магазина сувениров уже тестировали: с октября 2025 года по январь 2026-го в «Невском центре» работал небольшой pop-up магазин проекта «Петербургский дизайн». Теперь его решили перезапустить в новом виде.