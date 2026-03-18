Мобильный интернет снова не работает в Петербурге

Под утро в Ленобласти объявили воздушную опасность. Позже ограничения сняли, но проблемы со связью остались.

Первые жалобы, по данным мониторинга DownDetector, начали появляться под утро — примерно в то же время, когда в Ленинградской области объявили угрозу атаки беспилотников. Ограничения сняли около пяти утра, однако проблемы со связью, как сообщают пользователи, сохраняются до сих пор.

Вчера утром горожане также сообщали о перебоях с интернетом,  но к середине дня их стало заметно меньше. В Смольном посоветовали петербуржцам пользоваться городским Wi-Fi и пояснили, что ограничения могут вводиться из соображений безопасности.

