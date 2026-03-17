Сергей Макаров и котики! Как экс-глава КГИОП и замдиректора Эрмитажа сделал лучший частный приют в Петербурге

Когда, уже немало лет назад, я познакомилась с новым главой КГИОП Сергеем Макаровым, первым делом узнала, что он и его жена Галина неравнодушны к котам. Не то чтобы просто держат дома парочку, а именно преданно любят их как вид: помогают приютам, подбирают котят на улице и пристраивают в добрые руки. Одному мы даже вместе искали дом и в итоге нашли его через социальные сети.

Спустя годы, когда я заходила к Сергею по рабочей необходимости, в приемной меня неизменно встречали кошка Росси, потом — в меру упитанный кот Моисей, а затем вислоухий Франц. Иногда они вальяжно раскидывались на столе — прямо на альбомах с проектами, которые я приносила показать.

Словом, дальнейшая карьера Сергея, между прочим вернувшего Комитету по использованию и охране памятников былой дух высокого профессионализма, казалось, определялась не только его умениями, но и любовью к котикам. Покинув в 2024 году правительство Петербурга, он стал заместителем директора Эрмитажа — места, помимо прочего знаменитого тем, что в его дворах и подвалах живут самые известные петербургские коты. Однако еще раньше произошла, кажется, не менее важная перемена: в 2021 году он стал держателем кошачьего приюта «Надежда | Котохаус» в Купчине и превратил его в один из лучших образцов подобных заведений.