Сергей Макаров и котики! Как экс-глава КГИОП и замдиректора Эрмитажа сделал лучший частный приют в Петербурге

Сергей Макаров, заместитель директора Государственного Эрмитажа по строительству и реставрации, многим в Петербурге известен благодаря многолетней работе в качестве главы КГИОП, однако самые осведомленные горожане знают его как большого любителя котов. С некоторых пор он стал держателем кошачьего приюта и все свои организаторские способности направил на устройство жизни животных, оказавшихся в непростой ситуации. Мария Элькина побывала в этом заведении и рассказывает, как оно устроено, а также чем помочь его постояльцам.
Мария Элькина и Сергей Макаров в кошачьем приюте «Надежда | Котохаус»
Когда, уже немало лет назад, я познакомилась с новым главой КГИОП Сергеем Макаровым, первым делом узнала, что он и его жена Галина неравнодушны к котам. Не то чтобы просто держат дома парочку, а именно преданно любят их как вид: помогают приютам, подбирают котят на улице и пристраивают в добрые руки. Одному мы даже вместе искали дом и в итоге нашли его через социальные сети.
Спустя годы, когда я заходила к Сергею по рабочей необходимости, в приемной меня неизменно встречали кошка Росси, потом — в меру упитанный кот Моисей, а затем вислоухий Франц. Иногда они вальяжно раскидывались на столе — прямо на альбомах с проектами, которые я приносила показать.
Словом, дальнейшая карьера Сергея, между прочим вернувшего Комитету по использованию и охране памятников былой дух высокого профессионализма, казалось, определялась не только его умениями, но и любовью к котикам. Покинув в 2024 году правительство Петербурга, он стал заместителем директора Эрмитажа — места, помимо прочего знаменитого тем, что в его дворах и подвалах живут самые известные петербургские коты. Однако еще раньше произошла, кажется, не менее важная перемена: в 2021 году он стал держателем кошачьего приюта «Надежда | Котохаус» в Купчине и превратил его в один из лучших образцов подобных заведений.
В КГИОП и в Эрмитаж я иногда захожу, а вот ни в одном приюте для животных, признаюсь, раньше не была. Я почему-то представляла себе ряды не слишком тесных клеток, в которых коты ждут, пока их заберут новые хозяева. На самом деле все не так. «Надежда | Котохаус» находится в бывшем служебном здании и занимает почти тысячу квадратных метров. Ничего особенного: два этажа, коридоры, двери.
Первое, что Сергей показал, — служебные помещения. В отдельных комнатах хранятся корма, мебель, лекарства, инвентарь для уборки. Коты, за исключением маленьких, больных и слишком своенравных, живут не в клетках, а распределены по комнатам в зависимости от возраста и характера. В одном помещении собраны самые добродушные и общительные, в другом — умеренно вредные. Самые харАктерные или больные животные, нуждающиеся в специальном внимании, все-таки живут в клетках в отдельной комнате.
«У меня не было в детстве животных. Первую кошку в моей жизни завела жена в 1993 году. Я ее (кошку, не жену) терпеть не мог первый год, а потом перещелкнуло: она меня в себя влюбила, и с тех пор все немного как в тумане», — смеется Сергей, пока мы проходим из помещения в помещение.
В клетке сидит пушистая персидская кошка, которую в приют подкинули (не нужно так делать: подобные места существуют не для того, чтобы можно было без мук совести выбросить животное из дома). Сергей не признается, в чем сложность ее характера. Приветливой она и правда не кажется. Но я не сдаюсь: даю ей привыкнуть к своему присутствию, стараюсь быть максимально спокойной — не только внешне, но и внутренне. В конце концов она расслабляется и урчит. Когда я протягиваю пальцы, она сначала пытается играючи их царапать, но в конце концов уступает и дает себя погладить. Я уже почти готова забрать ее домой вопреки всем планам, но с некоторым облегчением узнаю, что это уже собирается сделать сотрудник приюта Степан. Я решаю уступить — не столько из лени, сколько из убеждения, что мужское воспитание полезнее для раненых душ.
Самое трогательное и печальное, что есть в приюте, — комната для котиков с вирусом иммунодефицита. Им почти нельзя общаться с людьми: любой контакт грозит обострением болезни, но друг с другом — можно. Нам приоткрыли дверь буквально на секунду: животные здесь ведут себя гораздо тише, чем остальные.
В «Надежда | Котохаус» есть медицинский кабинет, где можно проводить все распространенные процедуры и операции. Очевидно, содержать его на месте дешевле, чем пользоваться сторонними услугами ветеринаров.
Предположение, будто приют пользуется специальной поддержкой благодаря связям своего куратора, скорее ошибочно. Сергей признается, что крупных спонсоров у приюта нет: «Знакомые помогали кто чем: кто крышу сделал, кто окна, кто электрику помог провести. Очень помог глава Фрунзенского района Константин Серов: он дал нам здание в льготную аренду, молимся за него каждый день. Как и многим приютам, помогает город: дает субсидии на корм, на коммуналку».
«Надежда | Котохаус» выглядит гораздо более буднично, чем можно было бы себе представить. В нем нет ни какой-то особенной дисциплины, ни грязи и запахов, ни неприятного ощущения больничной стерильности. На входе нужно переобуться в тапки и помыть руки. Наверное, самое поразительное достижение в том, что «Надежда | Котохаус» соединяет в себе черты профессионального заведения по содержанию животных, где есть все необходимое почти на все случаи, и квартиры, где теплая и совсем не казенная атмосфера.
Вот еще несколько любопытных или удивительных фактов про приют:
- в нем живут 192 кота;
- за животными ухаживают всего девять сотрудников;
- часть котов попадает в приют после смерти хозяев, многих находят в подвалах или неблагополучных квартирах;
- все чаще люди забирают из приюта пожилых кошек;
- котов забирают из приюта редко — всего 2–3 кота в месяц;
- приют существует за счет частных жертвователей, которые помогают финансово или кормами.
Если социальные связи сыграли меньшую роль, чем может показаться со стороны, то вот способность Сергея к организации процессов явно помогла. Содержание одного кота обходится меньше чем в 3,5 тысячи рублей — это вместе с арендой помещения, зарплатами сотрудников и с учетом того, что за качеством кормов в «Надежда | Котохаус» тщательно следят.
Самое-самое важное, наверное, заключается в том, что два часа в приюте совершенно не оставляют тяжелого послевкусия: его обитатели не кажутся обездоленными. Собственно, я давно считаю, что всякого рода благотворительность дает нам возможность как обществу быть и чувствовать себя чуть лучше, испытывать меньше беспомощности и видеть меньше несправедливости. В этом ее главная роль для здоровых и благополучных. Так что помочь в том числе и «Надежда | Котохаус» — не долг, а редкая возможность.
Самое простое — сделать (или делать регулярно) денежное пожертвование. На сайте приюта всегда есть список того, что нужно его подопечным. Само собой, лучшее, что можно сделать для приюта и для себя, — забрать домой одного из его постояльцев. Но это, как говорится, роскошь, не каждый может себе ее позволить. Я все еще думаю.
Текст: Мария Элькина
Фото: Лиза Медунецкая
