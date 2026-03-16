МЧС запретило петербуржцам выходить на лед Финского залива

Ограничения распространяются на все водоемы Петербурга и действует до 13 апреля. Предполагается, что к этой дате лед должен растаять.

Кроме того, на выходных МЧС Ленобласти рассказало о спасении на заливе 10 человек: лед, на котором стояли люди, раскололся, после чего они оказались в сотнях метрах от берега. Также спасатели вызволили пятерых рыбаков, провалившихся в трещину ледового поля.

Выходить на лед рек и каналов в черте города было запрещено на протяжении всей зимы. Однако петербуржцы игнорировали ограничения: горожане не просто гуляли по поверхности замерших водоемов, но и катались на лыжах и коньках, а также играли в хоккей и падел. 

