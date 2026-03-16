Почти на 40% выросла стоимость билетов на катки Петербурга минувшей зимой

Средняя стоимость билета увеличилась на 39% и составила 612 рублей. При этом спрос на катки минувшей зимой вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на директора по маркетингу сервиса Kassir.ru Александра Барсукова.

На «Катке у моря» в «Севкабель Порту» и на «Лазерном катке» в «Брусницыне» максимальная цена достигала 850 рублей, а минимальная стоимость — 100-150 рублей. Самым дорогим оказался билет категории «комфорт» на «Катке у Флагштока» — его цена доходила до 3,5 тысяч рублей.

Самыми популярными площадками, по словам Барсукова, стали «Каток у Флагштока», «Каток у моря» и «Лазерный каток» в «Брусницыне». В «Новой Голландии» отмечают, что спрос на каток там остается стабильным из года в год. О рекордной посещаемости площадок для зимних развлечений рассказали представители курорта «Охта Парк», где также есть каток. С начала года курорт посетили более 170 тысяч человек — примерно на 20 тысяч больше, чем годом ранее.

К середине марта часть площадок уже завершила сезон. Закрылись катки в «Брусницыне», Московском парке Победы, Музее железных дорог России, у «СКА Арены», большой бесплатный каток в Невском районе, а также катки в Гатчине и Царском Селе. 15 марта завершили работу каток в «Новой Голландии», «Каток у моря в «Севкабеле» и два катка «Хоккейном городе СКА».

Пока продолжают работать несколько площадок: «Каток у Флагштока» — предварительно до 22 марта (дальше по погоде), большой каток на Елагином острове — до 31 марта, «Лесной каток» в «Охта Парке» — до 22 марта.