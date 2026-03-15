Солнечно и тепло: вот прогноз погоды на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 марта, Петербург останется под влиянием северо-западной периферии далекого антициклона. Он сохранит в регионе относительно малооблачную погоду и оградит регион от дождей. В такой ситуации температура воздуха с легкостью преодолеет 10-градусную отметку и сделает возможным обновление уже пятого подряд рекорда тепла.
 

«Температура воздуха +11…+13 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 марта, переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +2...+4 градусов, днем +8...+10 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

