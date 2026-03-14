Легендарной пышечной на Большой Конюшенной продлили аренду

Власти Петербурга продлили договор аренды для знаменитой пышечной на Большой Конюшенной улице, сообщил губернатор Александр Беглов, пишет «Фонтанка.ру».

Город заключил новый трехлетний договор с арендатором помещения по адресу Большая Конюшенная, 25. Благодаря этому историческое заведение сможет продолжить работу на прежнем месте.

Пышечная открылась в 1958 году и входит в перечень объектов недвижимости, которые считаются ценными для горожан и рекомендованы к сохранению. Само здание — «Дом французской реформатской церкви» — имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

По словам губернатора, сохранение таких мест является частью работы по поддержанию исторического облика Петербурга.

Ранее по аналогичной схеме город сохранил старейшую пирожковую «Хозяюшка» на Московском проспекте, которая работает уже около 70 лет.

Напомним, в конце 2024 года пышечная закрывалась на ремонт. Работы затянулись: из-за долгого отсутствия реконструкции в здании обнаружили дополнительные проблемы, поэтому открытие пришлось перенести на несколько недель.