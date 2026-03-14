В поход за четвертым теплым рекордом: петербургские синоптики о погоде в выходные

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 марта, погода в Петербурге будет формироваться под влиянием северо-западной периферии обширного антициклона. В регионе ожидается малооблачная и сухая погода, с температурой, соответствующей середине третьей декады апреля.

«Температура воздуха +12…+14 градусов, в Ленинградской области +10…+15. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 марта, малооблачно, без осадков, ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12. Ночью будет слабо повышаться, днем слабо понижаться.

