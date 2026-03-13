Муж директора БДТ попал в реанимацию после падения штукатурки со здания на Большой Морской

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Инцидент произошел днем 11 марта. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на администрацию Адмиралтейского района, «примерно за два часа» до случившегося сотрудники УК «осматривали здание и заметили, что штукатурка начала отходить» — поэтому оцепили аварийный участок здания на Большой Морской, 33 сигнальной лентой. Они утверждают, что это не остановило пешехода, который и получил травму из-за падения штукатурки.
Им оказался муж директора Большого драматического театра Татьяны Архиповой. Она настаивает, что ее супруг не заходил за ограждения. По состоянию на 12 марта он находился в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Как пишет «Mash на Мойке», сейчас мужчину перевели в нейрохирургию.
Инцидент прокомментировала телеведущая Ника Стрижак. По ее словам, «узкая огороженная полоска была фикцией», установленной так, если бы камни летели исключительно вдоль стены здания.
Выдержка по тг-каналу @nikastrizhak (пост от 12 марта):
Вчера на Большой Морской произошла трагедия: большой кусок лепнины рухнул на голову прохожему. С серьезными травмами скорая увезла его в реанимацию нейрохирургии. Судя по числу разбитых кирпичей на асфальте, кусок летел сверху большой. И что я читаю в новостях? Скупые признания УК, мол, заметили утром опасность, обнесли лентой, а вот он зачем-то пошел не там, да и травма так себе, средняя.
Дело в том, что это мой друг. Петербургский человек, интеллектуал, адекватный, веселый, разумный. И не надо сейчас делать из него странного гражданина, который зачем-то втиснулся за ленточку. Узкая огороженная полоска была фикцией. Камни не обязаны лететь вдоль стены. Вот они и полетели тяжелые на голову случайному человеку.
По Большой Морской ходят тысячи людей, сотни туристов, а это случилось у входа в детскую библиотеку (в здании №33 располагается Специальная центральная детская библиотека им. Пушкина, — прим. ред.). Страшно представить, что в этот момент тут могли идти дети. Никому не хочется сесть за это. Никому не хочется, чтобы кто-то сел за это. Но надо кому-то в жэках, в администрации района хотя бы изобразить озабоченность, беспокойство за жизнь человека. Признать, что он мог быть прав. Нет. К чему извинения? Мы же вот ленточку повесили на водосточную трубу...
Желаю дорогому другу сил, терпения и везения. Времени теперь надо много. И то, что следственный комитет завел уголовное дело, считаю верным. Единственный адекватный поступок.
