Муж директора БДТ попал в реанимацию после падения штукатурки со здания на Большой Морской

Ника Стрижак

Выдержка по тг-каналу @nikastrizhak (пост от 12 марта):

Вчера на Большой Морской произошла трагедия: большой кусок лепнины рухнул на голову прохожему. С серьезными травмами скорая увезла его в реанимацию нейрохирургии. Судя по числу разбитых кирпичей на асфальте, кусок летел сверху большой. И что я читаю в новостях? Скупые признания УК, мол, заметили утром опасность, обнесли лентой, а вот он зачем-то пошел не там, да и травма так себе, средняя.

Дело в том, что это мой друг. Петербургский человек, интеллектуал, адекватный, веселый, разумный. И не надо сейчас делать из него странного гражданина, который зачем-то втиснулся за ленточку. Узкая огороженная полоска была фикцией. Камни не обязаны лететь вдоль стены. Вот они и полетели тяжелые на голову случайному человеку.

По Большой Морской ходят тысячи людей, сотни туристов, а это случилось у входа в детскую библиотеку (в здании №33 располагается Специальная центральная детская библиотека им. Пушкина, — прим. ред.). Страшно представить, что в этот момент тут могли идти дети. Никому не хочется сесть за это. Никому не хочется, чтобы кто-то сел за это. Но надо кому-то в жэках, в администрации района хотя бы изобразить озабоченность, беспокойство за жизнь человека. Признать, что он мог быть прав. Нет. К чему извинения? Мы же вот ленточку повесили на водосточную трубу...

Желаю дорогому другу сил, терпения и везения. Времени теперь надо много. И то, что следственный комитет завел уголовное дело, считаю верным. Единственный адекватный поступок.