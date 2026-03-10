В Петербург наконец пришла весна? Или мороз еще вернется? Когда в городе будет +10 градусов?

Большую часть зимы (свыше 60 дней!) Петербург прожил при отрицательных температурах. Такого не было больше 10 лет! Однако в самом конце февраля холод сменился неожиданным теплом. Двухмесячные сугробы начали стремительно таять, а горожане постепенно переодеваются из пуховиков в весенние куртки. Зима — все? Или теплые вещи пока рано убирать в шкафы? Когда в городе будет +10 градусов? И чего ждать от апреля? Отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов!
Можно ли сказать, что в город окончательно пришла весна?
Наверное, пришла, раз температура будет достигать значений, которых не наблюдалось в Петербурге в марте никогда. Понятно, что это уже весна. Просто она в этом году очень-очень ранняя.
Очень высокие температуры ожидаются уже на этой неделе. Вероятно, что для отдельных дней — 12-го, 13-го, 14-го числа — будут перекрыты рекорды прошлых лет.
О каких значениях может идти речь?
Сейчас для этих дней исторические рекорды — 7, 8, 11 градусов соответственно. Нас, судя по всему, ждут температуры повыше. Ненамного, но предположительно на градус экстремумы прошлых лет могут перекрываться.
То есть речь идет о том, что уже на этой неделе мы перевалим за +10 градусов?
Да, +10… +12 градусов будет уже в ближайшие дни. Самый теплый день — суббота, там может быть до +12 градусов. Для начала марта в Петербурге — это очень тепло. Но такая положительная аномалия должна впоследствии смениться хоть каким-то да похолоданием. Уже сейчас видно, что на следующей неделе температуры упадут, но на сколько… я сейчас сказать не могу. Атмосфера преподносит сюрпризы постоянно.
В целом для Петербурга в марте температуры по +5… +7 градусов — не новость. Однако такой длинный и устойчивый теплый период бывает редко. Я сегодня сравнил наш краткосрочный прогноз с данными за 2015 год — там в середине марта тоже был большой всплеск тепла и бились рекорды. Очевидно, сейчас ситуация повторяется.
В феврале вы говорили, что весной мы в теории еще можем увидеть -20 градусов. Это все еще актуально?
Нет, сильные заморозки уже навряд ли будут. Когда мы с вами говорили, то речь шла о начале марта, периоде, который только что прошел.
На самом деле в целом по Северо-Западу холода действительно наблюдались. Например, в Вознесении (восток Ленинградской области) 8 марта весь день было -8 градусов. Рядом, в Архангельской и Вологодской областях, дневные температуры были -10 и даже -20 градусов. Ночью доходило до -30 градусов!
Просто весь этот холод, который начал вторгаться на нашу территорию, не дошел до Петербурга. Почему? Так сложилось все в атмосфере, это не объяснить.
То есть для самих синоптиков это стало неожиданностью?
Ну, как? Если смотреть на ситуацию из февраля — да, но потом мы постоянно правили наши расчеты, поэтому в начале марта это было уже предсказуемо. Однако в таких непредсказуемых условиях очень сложно говорить, что же будет дальше. Прогнозы приходится переписывать буквально каждую неделю.
Но снег к середине месяца в Петербурге уже сойдет?
При такой погоде это естественно. В целом снег уже сейчас только на газонах кое-где остался.
А вот Финский залив ото льда освободится еще нескоро после того, как он полностью замерз этой зимой. Там припай, там толстый лед, так что на это уйдет еще долгое время.
И все же, при всей непредсказуемости, чего ждать от марта? Скорее аномального тепла?
Да, конечно. Уже сейчас мы на 4 градуса выше нормы. Даже при том похолодании, которое может прийти к нам на следующей неделе, разница с обычной ситуацией будет не весьма заметной — средние показатели марта, вероятно, перекроем на несколько градусов.
Тем более что ни о каком настоящем холоде говорить уже не приходится. Вторая декада месяца ожидается тоже с положительными температурами, так что в городе будет тепло.
По осадкам — дожди очень вероятны. Да, сейчас несколько дней ожидаются солнечными, но 12, 15, 17 марта дожди ожидаются. Циклоны идут, несут с собой теплую влажную воздушную массу. Я думаю, что в итоге норма осадков у нас будет перевыполнена. Сейчас уже за первую декаду почти половину нормы мы увидели.
А что будет дальше?
Ну, мы какой-то общий прогноз на весну не составляем, однако Росгидрометцентр уже опубликовал расчеты на апрель. По ним апрель тоже будет достаточно теплым. А вот как будет на самом деле — увидим…
