Сугробы в Петербурге растают раньше, чем в Москве

По прогнозам синоптиков, снежный покров в городе может полностью исчезнуть уже к 15 марта.

Снежный покров в Санкт-Петербург может полностью сойти уже к середине марта. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в Северной столице снег исчезнет раньше, чем в Москва, где сугробы могут сохраняться до начала апреля.

«На утро 8 марта высота снежного покрова составляла в Санкт-Петербурге 14 см», — рассказал синоптик.

При этом в некоторых регионах России снежный покров значительно выше. Например, в Саранск сугробы достигают 137 сантиметров, и, по прогнозам, снег там может растаять только к концу апреля.

Ранее синоптики также сообщали, что в праздничные выходные в Петербурге ожидается потепление: температура может подняться до +10 градусов, а в начале недели возможны дожди.

