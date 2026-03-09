В России увеличили срок давности за показ фильмов без прокатного удостоверения

Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок давности для привлечения к административной ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения. Поправки внесены в КоАП РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, срок давности по таким делам увеличен с 90 дней до одного года. Закон также предусматривает возможность проведения административного расследования — например, если требуется экспертиза или другие процессуальные действия.

Авторы инициативы объясняли необходимость изменений тем, что у сотрудников Министерство культуры Российской Федерации часто не хватало времени для подготовки доказательной базы. В результате суды возвращали материалы на доработку, а затем нередко прекращали дела из-за истечения срока давности.