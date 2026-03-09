Тепло, после полудня местами дожди: вот какой будет погода сегодня

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 9 марта, погоду в Петербурге сформирует теплый сектор циклона, а затем скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается облачная, в первой половине дня с прояснениями погода, во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди.
 

«Температура воздуха +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 762 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 марта, облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +5...+7, на побережье Финского залива местами до +2. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

