Без осадков и теплее нормы: прогноз погоды на воскресенье

«Температура воздуха +3…+5 градусов, в Ленинградской области +2…+7. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 марта, облачно с прояснениями. Без существенных осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1...-1 градус, днем +4...+6. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо понижаться.