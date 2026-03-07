В Сестрорецке начали снос санатория «Белые ночи»

Комплекс позднесоветской архитектуры считался одним из крупнейших рекреационных проектов своего времени.

В Сестрорецке начался демонтаж санатория Санаторий «Белые ночи» — крупного рекреационного комплекса, построенного в конце советского периода, сообщает телеграм-канал «Архитектурные излишества».

Проект разработали архитекторы ЛенЗНИИЭП под руководством Марк Серебровский. Санаторий создавался по заказу Четвертого главного управления Минздрава СССР — ведомства, обслуживавшего высшее руководство страны.

Помимо главного корпуса, в ансамбль входили береговая спасательная станция с кафе на пляже, причал с эллингом на Водосливном канале, а также благоустроенная территория с многочисленными малыми архитектурными формами. Интерьеры здания украшали панно художницы Ирина Лаврова.

Авторы проекта получили за работу Государственная премия РСФСР в 1990 году. По оценкам архитектурных исследователей, рекреационные комплексы подобного масштаба и уровня проработки в 1980-е годы строились редко, а сам санаторий до последнего времени сохранялся в хорошем состоянии.

