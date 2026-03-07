Синоптики рассказали, когда в Петербурге начнется по-настоящему весенняя погода

В Санкт-Петербург в ближайшие дни установится типичная мартовская погода: днем воздух прогреется до +3…+5 градусов, а к началу следующей недели — до +4…+6. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

По его словам, в выходные погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ночью через Ленинградская область пройдет атмосферный фронт со снегом, однако уже днем вновь установится влияние антициклона и осадки прекратятся.

Синоптик отметил, что в городе ожидается заметный суточный перепад температур: ночью на большей части территории температура будет отрицательной — около −1…−3 градусов, тогда как в центре Петербурга она может держаться около нуля. Днем воздух будет прогреваться до +3…+5 градусов, а в понедельник — до +4…+6.

При этом ощущение температуры будет зависеть от ветра. В выходные он сохранится достаточно сильным — до 7–12 м/с, а к началу недели постепенно ослабеет. Из-за ледяного покрова на акватории Финский залив западный ветер может приносить более холодный воздух в центральные районы города.

Тем временем синоптик Евгений Тишковец ранее отмечал, что в центральной части России метеорологическая весна может начаться уже 10 марта: потепление ускорит таяние снега, и высота сугробов к следующим выходным может уменьшиться примерно на 15 сантиметров.