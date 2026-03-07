На ремонт трасс «Кола» и Р-23 у Петербурга направят более 1,5 млрд рублей

Итоги конкурсов на содержание участков федеральных трасс Р-21 «Кола» и Р-23 Санкт-Петербург — Псков — граница с Беларусью рядом с Петербургом подведены. Общая стоимость контрактов превышает 1,5 млрд рублей, как сообщает «Деловой Петербург». Соответствующие протоколы опубликованы на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На каждый из тендеров подали по одной заявке — участники предложили цену, равную начальной. Имена победителей пока не раскрываются.

Первый контракт стоимостью 757 млн рублей касается участка трассы «Кола» протяженностью 17,2 км во Всеволожском районе Ленобласти. Подрядчику предстоит снять верхний слой асфальта, уложить новый и отремонтировать обочины. Работы должны завершить до 1 сентября 2027 года.

Второй контракт на 751 млн рублей предполагает обновление верхнего слоя покрытия на участке трассы Р-23 длиной около 22,4 км в Гатчинском районе. Его необходимо выполнить до 1 июля 2027 года.

Оба проекта также предусматривают разработку рабочей документации и замену датчиков автоматической дорожной метеостанции. Работы планируется начать с 1 июня 2026 года.