Знакомьтесь, Валерия Пичугина — сварщица, блогер (и экс-звукорежиссер!) из Петербурга вдохновляет женщин работать на заводах

От спектаклей в Большом театре кукол — до плавления металла. Так выглядит карьера блогера @welderka_lerka* (43 тысячи подписчиков в соцсетях!), которая уже три года работает сварщицей на заводах и становится для женщин примером борьбы с сексизмом. В интервью Собака.ru Лера рассказала, как она относится к романтизации тяжелого труда, зачем открыла сбор на «новые легкие» и почему производство — не место для выгорания.
Про романтизацию заводов и борьбу со стигмой
Лера, ты училась на звукорежиссера и работала в Большом театре кукол, а потом разочаровалась в творчестве и ушла на завод сварщицей. Замечаю, что сейчас такой тренд: люди искусства начинают заниматься ручным трудом. Как думаешь, почему? И хорошо ли это?
Совпало несколько факторов: во-первых, в непредсказуемое время хочется надежного заработка, а искусство его не обеспечит. Во-вторых, интерес к профессиям случается волнами. В нулевые были популярны юристы и бухгалтеры. После пандемии — программисты и другие онлайн-специальности. Сейчас — более прикладные профессии. Я думаю, это не хорошо и не плохо, просто логично.
Жизнь сварщиков и других заводчан еще и романтизируют: рилсы* из цеха иногда собирают больше лайков, чем распаковки инфлюенсеров. Как относишься к эстетизации тяжелого труда?
Бывает, я смотрю на красивые видео с завода и думаю: «Ну это же неправда! Это грязное и вредное производство». Так что минус романтизации в том, что в жизни все совсем не так радужно. Из плюсов — подписчицы писали, что до появления моего блога считали для себя невозможным работать сварщицами. Думали, что на заводе все суровые и страшные, и у них не получится влиться в коллектив. А после моих видео отучились и добились своей мечты.
Кстати об этом! Многие подписчицы рассматривают тебя как вдохновляющий пример борьбы с сексизмом. Не переживаешь из-за такого давления?
Наоборот, это прикольно! Иногда чувствую ответственность: я ведь теперь не просто Лера, а для кого-то — воплощение образа женщины на заводе. С другой стороны, у меня никогда не было в планах вдохновлять людей или разрушать стигму, я просто транслировала в блоге свою жизнь. Сейчас, конечно, прилетают комментарии о том, что я ненавистница и угнетательница мужиков. Ну и ладно! (Смеется.)
Про харассмент и поддержку от коллег
Ты уже три года работаешь на заводе. Все еще есть необходимость доказывать, что ты достойна быть сварщицей?
Первое время я очень от этого уставала, а потом начала подзабивать. Все равно всегда найдутся дурачки, которые скажут, что ты неправильно варишь. Общение с коллегами, заказчиками и начальником для меня непросто. Я не всегда понимаю, как себя вести: с одной стороны, хочется быть за все хорошее и против всего плохого. С другой, иногда нужно повести себя жестче, чтобы тебя зауважали, а в некоторых случаях наоборот — промолчать. Секреты коммуникации, сплетни, подсиживание — все эти нюансы мне непонятны.
Женщины в мужских коллективах сталкиваются и с харассментом, и с оскорблениями, и с чем только нет. У тебя бывали неприятные ситуации?
Мне говорили сальности, а у знакомых из чата сварщиц (сообщество, которое Лера создала в Telegram. — Прим.ред.) случались и домогательства. Недавно еще был интересный опыт: я начала работать в мастерской у подписчика и планировала, что научусь варить диски на машинах. На следующий день он заявил: «Больше сюда не приходи». Я растерялась: «Как же так? Что я натворила? Может, что-то сломала?» Оказалось, жена подписчика узнала, что с ним «ошивается какая-то девочка», и попросила, чтобы это не повторялось.
Ее тоже можно понять! А случалось, что коллеги-мужчины, наоборот, поддерживали?
Много раз! Когда я только закончила курсы, у меня не было опыта, но руководитель мастерской ARbellos, где собирали межкомнатные перегородки, взял меня на работу. Сначала, конечно, ничего не получалось, но он до последнего в меня верил.
Про сбор «на новые легкие» и лайфхаки по подъему тяжестей
Какие мифы о профессии сварщицы тебя больше всего раздражают?
Сейчас уже ничего не бесит, а раньше такого было много. Например, что сварка — неженское дело. А с чего бы, собственно? Сидишь себе, работаешь с детальками. По сути, такое же кропотливое занятие, как у швеи. Еще стереотип, мол сварка вредна для женского здоровья. А для мужчин она что ли полезна? Да и потом, разве рождение ребенка — это санаторий? Нет, но почему-то к беременности все относятся спокойно.
Вообще распространено много мифов: что у женщин нет технического мышления, что они не могут ужиться в мужском коллективе, что неспособны таскать железки. Меня радует, когда такое пишут в комментариях, ведь по мотивам глупостей можно сделать контент! Если же у меня искренне интересуются, я всегда с радостью отвечу. Про то же перетаскивание тяжестей было целое видео: как я использую рычаг, прошу помощи у коллег, поднимаю инструменты за счет мышц ног, а не спины.
У тебя в соцсетях висит сбор «на новые легкие». Проблема с вредностью производств реальна? Или это тоже ирония над стереотипом?
Конечно, ирония! (Смеется.) Мне часто пишут: «Да ты не сегодня-завтра помрешь! Выпадут глаза, отвалится голова, накроются легкие! Бросай это дело!» Сначала я объясняла, что есть множество сварщиков, которые давно в профессии и живы-здоровы, потому что соблюдают технику безопасности. Теперь, когда мне раздают непрошеные советы, я говорю, что их можно отправлять только при переводе на банковскую карту.
Про мечту о подводной сварке и право на выгорание
Ты производишь впечатление сильного человека. Это из-за работы на заводе или так было всегда?
На меня повлияла мама — она тоже в хорошем смысле суровая. Плюс сказывается прошлое в музыкальной школе по классу виолончели, где нужно было оставаться очень целеустремленной. Работа на заводе, само собой, закаляет. Здесь ты не можешь сказать: «Я выгорел и не вывожу». Ты терпишь и делаешь.
С какими проектами ты мечтала бы поработать как сварщица?
Среди моих целей — устроиться в автомастерскую и варить диски, поддоны, выхлопы. Еще хочется создавать непростые сплавы, типа чугуна, алюминия, титана, латуни. Из более трудноосуществимого — промышленный альпинизм и запрещенная для женщин подводная сварка.
А какие необычные заказы уже есть в твоем портфолио? Я видела рилс* про металлический лук для стрельбы…
Например, лофтовые межкомнатные перегородки, стеллажи с подсветкой или парковки в форме велосипедика, вырезанного из железного листа.
Есть ли у тебя любимые и ненавистные процессы в работе?
Мне по душе кропотливо разбираться в детальках. Еще классно, когда, кроме сварки, нужно что-то прикручивать или слесарить. Не люблю однообразие.
Любая женщина может стать сварщицей?
Нет, не всем это нужно и далеко не каждой понравится. Скажем, кто-то идет на завод за зарплатой в 300 тысяч, а потом узнает, что для этого необходимо очень много и долго работать (иногда даже на вахте!). Вообще, если ты неусидчивая, брезгуешь грязью и не хочешь постоянно корпеть над повышением своих навыков, хорошей сварщицей не станешь.
Про отгулы из-за ПМС и советы начинающим заводчанкам
У тебя есть чат сварщиц, в котором уже 188 человек. Если бы у сообщества появилась реальная возможность повлиять на улучшение условий труда, что бы вам хотелось изменить?
Мы часто разговаривали на эту тему и пришли к выводу, что мужчины больше нацелены на оптимизацию производства, а женщины — на человеческое отношение к работникам. Мы бы требовали базовый минимум: умывальники, души, раздевалки, туалетная бумага. Этого иногда не хватает и сварщикам, и сварщицам. Из чего-то более специфического — в чате пару раз поднимали вопрос насчет оплачиваемых отгулов из-за ПМС. У некоторых женщин настолько сильные боли, что приходится брать выходные за свой счет. Это несправедливо.
Что для тебя важнее: стать более крутой сварщицей или изменить отношение к женщинам в этой профессии?
Сейчас я, конечно, привлекаю внимание к условиям труда на заводах и к тому, что там работают девчонки. Но оставаться полноценной личностью можно только, когда для тебя значимо все: и профессия, и социальные инициативы, и семья, и дружба.
Что бы ты пожелала женщинам, которые боятся рискнуть и сменить профессию?
Я могу сказать: «Девчонки, живите здесь и сейчас!» Но вдруг у них по три ипотеки и по 500 детей? Так что главный совет — реально оцените свои возможности и подумайте, стоит ли вам рисковать. Если вы переживаете только о том, вдруг что-то не получится или кто-то скажет гадость, тогда другой разговор. Каким бы прекрасным человеком вы ни были, точно не получится и точно скажут. Но если вы чем-то по-настоящему загорелись, делайте это! И поскорее, пока не успели испугаться.
В конце февраля ты ушла с производства и сейчас транслируешь в соцсетях свои будни в деревне под Воронежем. Планируешь возвращаться на завод?
Да, я приеду в Питер в апреле и хочу начать с ремонта машин. Если вдруг пропадет желание заниматься сваркой, я бы с удовольствием пошла оператором станка с ЧПУ (автоматизированное оборудование для обработки материалов и создания деталей. — Прим.ред.). Еще рассматриваю художественную ковку или работу с ювелирными украшениями.
* Instagram — ресурс Meta Platforms Inc. — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
Комментарии (0)