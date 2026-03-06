Знакомьтесь, Валерия Пичугина — сварщица, блогер (и экс-звукорежиссер!) из Петербурга вдохновляет женщин работать на заводах

Про романтизацию заводов и борьбу со стигмой

Лера, ты училась на звукорежиссера и работала в Большом театре кукол, а потом разочаровалась в творчестве и ушла на завод сварщицей. Замечаю, что сейчас такой тренд: люди искусства начинают заниматься ручным трудом. Как думаешь, почему? И хорошо ли это?

Совпало несколько факторов: во-первых, в непредсказуемое время хочется надежного заработка, а искусство его не обеспечит. Во-вторых, интерес к профессиям случается волнами. В нулевые были популярны юристы и бухгалтеры. После пандемии — программисты и другие онлайн-специальности. Сейчас — более прикладные профессии. Я думаю, это не хорошо и не плохо, просто логично.

Жизнь сварщиков и других заводчан еще и романтизируют: рилсы* из цеха иногда собирают больше лайков, чем распаковки инфлюенсеров. Как относишься к эстетизации тяжелого труда?

Бывает, я смотрю на красивые видео с завода и думаю: «Ну это же неправда! Это грязное и вредное производство». Так что минус романтизации в том, что в жизни все совсем не так радужно. Из плюсов — подписчицы писали, что до появления моего блога считали для себя невозможным работать сварщицами. Думали, что на заводе все суровые и страшные, и у них не получится влиться в коллектив. А после моих видео отучились и добились своей мечты.

Кстати об этом! Многие подписчицы рассматривают тебя как вдохновляющий пример борьбы с сексизмом. Не переживаешь из-за такого давления?

Наоборот, это прикольно! Иногда чувствую ответственность: я ведь теперь не просто Лера, а для кого-то — воплощение образа женщины на заводе. С другой стороны, у меня никогда не было в планах вдохновлять людей или разрушать стигму, я просто транслировала в блоге свою жизнь. Сейчас, конечно, прилетают комментарии о том, что я ненавистница и угнетательница мужиков. Ну и ладно! (Смеется.)