Журнал Собака.ru - в Closer!

Мария Дементьева, Назар Коломиец и Андрей Ермишкин прямо у Таврического сада открыли новый ресторан, где всем заправляет огонь. Хлеб и лепешки, стейки и овощи, виноград и манго — все готовят в кастомной итальянской дровяной печи в доме-памятнике архитектуры сталинского неоклассицизма

В дизайне Closer нет ни одного проходного предмета: в коллекционном интерьере стол итальянского архитектора Карло Скарпа, культовые  кресла Cab 412, винтажный кожаный диван и свежий выпуск Собака.ru!

Таврическая ул., 31-33.

