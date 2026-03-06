Журнал Собака.ru - в Closer!

Мария Дементьева, Назар Коломиец и Андрей Ермишкин прямо у Таврического сада открыли новый ресторан, где всем заправляет огонь. Хлеб и лепешки, стейки и овощи, виноград и манго — все готовят в кастомной итальянской дровяной печи в доме-памятнике архитектуры сталинского неоклассицизма
В дизайне Closer нет ни одного проходного предмета: в коллекционном интерьере стол итальянского архитектора Карло Скарпа, культовые кресла Cab 412, винтажный кожаный диван и свежий выпуск Собака.ru!
Таврическая ул., 31-33.
