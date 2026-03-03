Собака.ru - в Michele на Морской: смотрим кино и читаем свежий выпуск!

На первом этаже исторической гостиницы «Англетер» открылись нарядный ресторан и кинотеатр с французским лоском. Бренд-шеф Олег Азимов и шеф ферментации Николай Березин выдали внушительное меню, где демонстрируют привычные блюда и продукты в новом свете. Моти, к примеру, начиняют крабом, ножку конфи подчеркивают вишневой редукцией.
По утрам сервируют ранние завтраки с 8 утра (Ирина Оганова рекомендует омлет с лангустами и соусом биск и шакшуку-рататуй с зеленой фетой!) и радуют разномастной выпечкой: пробуем хрустящие круассаны, даниши с сезонными фруктами, тарты и канеле от Фаины Толстой и Анны Мельхер.
